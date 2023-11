Agoria en Febelfin herbeginnen opleiding voor digitale skills

Agoria, Febelfin, de VUB en ULB lanceren voor een tweede keer een opleiding om mensen zonder STEM-achtergrond op snelheid te krijgen in een digitale omgeving.

De opleiding ‘S.HE Goes Digital: Executive Master in Digital and IT Essentials’ begint in januari bij de VUB of ULB en gaat onder meer dieper in op AI en data, een basis computationeel denken en programmeren of de verschillende soorten technologie (IoT, Cloud computing, infrastructuur, social media…). Ze is gericht op vrouwen, al zijn mannen uiteraard ook welkom.

De Engelstalige opleiding omvat ook een optie om drie maanden stage te lopen bij je eigen bedrijf of bij een lid van Agoria of Febelfin. De lessen zelf bestaan uit 35 dagen tussen januari en juni. Een STEM-achtergrond is niet nodig, een bachelor of master wel.