Inetum start project om digitale uitsluiting van jongeren tegen te gaan

IT-dienstenbedrijf Inetum lanceert op 11 juli een speciaal traject voor digitale inclusie om kwetsbare jongeren uit Bergen digitale vaardigheden bij te brengen. Het gaat om een samenwerking met iDrops, een community van maatschappelijk gedreven medewerkers, en de stad Bergen.

Het driedaagse inclusieproject richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar en kreeg de naam Studio Digital mee. In verschillende gratis workshops leren twaalf jongeren om digitale vaardigheden te ontwikkelen en daarmee hun zelfvertrouwen een boost te geven.

‘We leggen bijvoorbeeld uit hoe een computer werkt, wat de mogelijkheden van een tekstverwerker zijn, en maken hen bewust van de risico’s van het internet’, klinkt het bij de initiatiefnemers. Na afloop van het traject ontvangen de deelnemers een diploma.

Essentiële materie

‘Met dit concrete project, uitgevoerd in samenwerking met iDrops, willen we positieve inclusie stimuleren voor jongeren die momenteel uitgesloten worden’, aldus Johnny Smets, general manager van Inetum in België. ‘Het gaat om materie die voor deze groep essentieel is om actief deel te nemen aan het sociale leven en om hun professionele toekomst op te bouwen.’

Geïnteresseerde jongeren kunnen zich aanmelden via dit formulier of door een e-mail te sturen naar pieter@idrops.be.