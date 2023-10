MolenGeek zet zijn oplossingen voor werkzoekenden in Antwerpen in

Wat begon als een digitale organisatie met een sociale missie in Molenbeek, krijgt een vervolg in Borgerhout: MolenGeek heeft daar dinsdag MolenGeek Antwerp ingehuldigd, haar eerste site in Vlaanderen. Dat gebeurde samen met de partners van de organisatie: Fortino, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Proximus en PwC.

MolenGeek Antwerp is gehuisvest in een voormalig justitiepaleis, in het hart van de wijk Borgerhout, waar een hoge werkloosheidsgraad heerst. De organisatie was al enkele keren eerder actief in de Scheldestad. Zo organiseerde MolenGeek er, in samenwerking met AWS re/Start, drie opleidingen die gevolgd werden door tientallen studenten, waarvan er inmiddels veel een baan hebben gevonden. ‘Bedoeling is om in Borgerhout de komende tijd honderden werkzoekenden op te leiden’, klinkt het ambitieus.

Lokale tewerkstellingskansen

MolenGeek werkt samen met lokale bedrijven om het opleidingsaanbod aan te passen. Er werden al projecten ontwikkeld met spelers als Proximus, Circet en Ikanbe. Met deze gezamenlijke aanpak wil MolenGeek sociale inclusie bevorderen en tegelijkertijd lokale tewerkstellingskansen creëren.

Een belangrijk onderdeel van het initiatief in Antwerpen is de nadruk die gelegd wordt op wervingsondersteuning via het SideGeek-platform van MolenGeek. Dat platform moet het gemakkelijker maken om werkgevers in contact te brengen met het opkomende talent dat door MolenGeek wordt opgeleid.