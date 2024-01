Online ‘festivalgame’ moet jongeren warm maken voor STEM-opleiding

Een nieuw online spel, waarin jongeren een virtueel muziekfestival organiseren, moet de jeugd enthousiaster maken voor STEM-studierichtingen (science, technology, engineering en mathematics). De game werd woensdag gelanceerd in het Antwerpse Sportpaleis waar zo’n driehonderd leerlingen het meteen konden uitproberen.

STEMfestival, zoals het spel met tal van doe-opdrachten heet, is een initiatief van de Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 21 sector- en werkgeversorganisaties. ‘We willen op een innovatieve manier STEM binnenbrengen in de leefwereld van jongeren’, luidt het. De uitvoering verloopt in samenwerking met StressFactor, de organisatie die al sinds 2003 muziekfestivals organiseert op middelbare scholen.

VR-brillen

Honderden leerlingen en leerkrachten van 23 verschillende scholen uit heel Vlaanderen speelden woensdag in primeur de nieuwe game op tablets en met VR-brillen. Ze kregen workshops over hoe ze zelf een muziekfestival kunnen organiseren op hun eigen school, evenals een rondleiding in de backstage van het Sportpaleis.

‘Om van een muziekfestival een succes te maken, heb je verschillende STEM-vaardigheden nodig, zoals een milieuplan’, klinkt het bij de organisatie. ‘Met een zelfgekozen avatar legt de speler een parcours af in een digitale wereld waarbij allerlei opdrachten tot een goed einde moeten worden gebracht.’

Torenhoge vraag

Werkgeversorganisatie stellen dat er nog steeds onvoldoende jongeren kiezen voor STEM-studierichtingen. In het hoger onderwijs is slechts een kwart van de uitgereikte diploma’s STEM-gericht. De vraag op de arbeidsmarkt naar dergelijke profielen is nochtans torenhoog. Negen op de tien ondernemingen zouden vandaag problemen ondervinden in hun zoektocht naar technisch talent.

Organisaties als Agoria, Essenscia, Febetra en de Vlaamse Havenvereniging zullen de game nu promoten via verschillende kanalen, waaronder TikTok en Facebook. Er komt in het voorjaar ook een tour langs een twintigtal scholen.