PXL start opleidingstraject Digital & AI Business Management

De Hasseltse PXL gaat binnen haar opleiding Bedrijfsmanagement een opleidingstraject rond AI beginnen. De focus ligt op de mogelijkheden van de technologieën kennen.

Het opleidingstraject is onderdeel van de opleiding Bedrijfsmanagement en kan gekozen worden vanaf het tweede jaar. De focus ligt niet op zelf programmeren, wel op affiniteit met de technologie en weten wat kan en niet kan.

‘We kijken hoe die nieuwe evoluties in het bedrijfsleven belanden, maar ook hoe je met AI nieuwe businessmogelijkheden kan opstarten, dat zijn de twee pijlers,’ zegt Francis Vos, departementshoofd PXL-Business. Het einddoel is om er als een business developer uit te komen die mee is met de tools en mogelijkheden van de hedendaagse technologie.

De insteek is bewust niet ICT, maar wel business. Net om die profielen dichter bij technologie te brengen. Naast de verschillende specifieke AI-vakken gaan we in alle andere opleidingsonderdelen binnen het traject ook met AI-tools aan de slag,’ zegt Vos. Zo zal bijvoorbeeld het onderdeel Metaverse gelinkt worden aan AI om hyperpersoonlijke en relevante omgevingen en werelden te creëren, bij het opleidingsonderdeel Creative en Design thinking wordt dan weer in elk van de fases de nieuwste AI-software gebruikt om deze processen te ondersteunen. Binnen de AI-opleidingsonderdelen zelf werken we steeds rond concepten, toepassingen en beleving en kijken vervolgens hoe je daar een business uit kan halen, daar willen we met dit traject naartoe.’

AI waar het kan

Een van de lectoren in het opleidingstraject is overigens Sanne Vermeiren, in 2019 nog door Data News verkozen tot Young ICT Woman of the Year en momenteel Digital & AI transformator bij Reimangine. ‘Binnen het traject neem ik de opleidingsonderdelen rond digitale & AI transformatie voor mijn rekening. Mijn visie hier is heel duidelijk: Kies voor AI waar het kan versterken en verrijken, zo niet kies voor andere tools of omgevingen, aldus Vermeiren.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een afstudeerrichting, maar om een specialisatie in Digital & AI Business Management binnen de opleiding Bedrijfsmanagement. Ze wordt vanaf september voor het eerst aan de tweedejaars aangeboden. Wat daarbij opvalt is dat 40 procent van de studenten vrouwen zijn, wat in verhouding hoger dan gemiddeld is in de opleiding.’

Geen geen overlap met ICT, wel dichterbij

Vos benadrukt dat de opleiding weg blijft van programmeertalen en de meer technische componenten die toekomstige ICT’ers zien. Maar de opzet is wel om zakelijke profielen te creëren met een passie voor technologie.

Dat die functie ICT’ers (waar nog steeds een groot tekort aan is) kan vervangen wil Vos niet beweren, maar ze liggen wel in elkaars verlengde. ‘Vroeger kwam je voor alles bij de IT’er terecht, maar vandaag komt de business meer in de positie om veranderingen en vernieuwing door te voeren. Die bedrijfsprofielen komen vaker het domein van het digitale binnen en daar willen we onze studenten naartoe brengen.’