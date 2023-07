Skillz-vakantiekampen krijgen een kwart meer inschrijvingen binnen

De Skillz-vakantiekampen, waar kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar cruciale STEM-vaardigheden opdoen, zagen hun aantal inschrijvingen al met een kwart stijgen ten opzichte van vorig jaar, met 3.500 tot nu toe. De populairste Skillz-kampen draaien rond gamen en programmeren in Minecraft, maar ook robotica en XR vinden hun publiek onder de kids.

Met onder meer het Robot Expert-kamp in Mechelen, waar dertien jongeren een week lang een robotauto mochten bouwen en programmeren met het opensourcesysteem Arduino, zijn de jaarlijkse Skillz-vakantiekampen van start gegaan. Zo komen er deze zomer in totaal 113 aan, verspreid over 23 steden en gemeenten in Vlaanderen: nieuwe locaties die dit jaar werden aangeprikt op de kaart zijn daarbij Liedekerke, Puurs-Sint-Amands, Overijse, Tessenderlo en Lokeren. Dit jaar schreven er zich al 3.500 jongeren in voor de Skillz-kampen, een kwart meer dan vorig jaar. Maar nieuwe inschrijvingen lopen nog binnen, zegt Skillz.

Jong geleerd

Al sinds 2017 organiseert de Antwerpse vzw Skillz, behalve naschoolse opvang doorheen het schooljaar, kampen van dit slag. De bedoeling van de organisatie is jongeren het soort passies te helpen ontdekken die minder aan bod komen in het reguliere onderwijsaanbod, veelal rondom technologie en creativiteit. ‘Vaardigheden die in de jobs van morgen des te belangrijker zullen worden’, zegt Jelle Pauwels, een van de initiatiefnemers van Skillz vzw. ‘Hoe jonger ze bijvoorbeeld leren programmeren, hoe sneller ze er later mee weg zullen zijn.’

De themakampen worden inhoudelijk ontwikkeld door Skillz, en gegeven door 350 iets oudere jongeren die als monitor optreden. Er wordt in groepen van maximum twaalf kids gewerkt, zodat iedere individuele deelnemer de juiste aandacht en begeleiding krijgt. De deelnameprijs bedraagt 34 euro per dag.

Breed aanbod

De populairste Skillz-zomerkampen, met meer dan duizend deelnemers, draaien rond Microsofts nog altijd immens populaire bouwspel Minecraft. Die worden gevolgd door digitaal tekenen (198 deelnemers), creatieve kampen rond Lego (194), roboticakampen en zomerkampen met wetenschap (178), fashion (132) en VR/AR (123) als thema.

Nieuw in het aanbod zijn een kamp rond de toegankelijke rollenspellen Pokémon en een rond het groeiend populaire thema upcycling, waarbij de deelnemers wordt geleerd om defecte producten een nieuw leven te geven.