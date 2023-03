Stellar Labs zet ChatGPT in om bedrijfsopleidingen te maken

Het Antwerpse Stellar Labs haalt voor de tweede keer kapitaal op. Tegelijk lanceert het een SaaS-platform en laat het bedrijven opleidingen maken met de hulp van generatieve AI.

Stellar Labs bestaat sinds 2019 en werd opgericht door Raf Seymus en Stella Collins. Vandaag telt het bedrijf 14 mensen en heeft het onder meer Proximus en Vinted als klant. In 2020 haalde het bedrijf 1,7 miljoen euro op.

Daar komt nu anderhalf miljoen euro bij. Deels via crowdfunding, een WinWin lening, bij business Angels zoals Bruno Machiels (Efeso) en Erwin Verstraelen (Port of Antwerp-Bruges). 477.000 euro komt van VLAIO dat voor de tweede keer een ontwikkelingssubsidie geeft voor het toepassen van AI en machine learning. Samen met de Universiteit Antwerpen wordt ook gekeken hoe het platform kan worden geoptimaliseerd en geautomatiseerd met een betere user experience.

Stellar Labs is geen platform dat kant-en-klare opleidingen biedt, maar wil er voor zorgen dat wie opleidingen via hun omgeving volgt, daar meer mee doet. ‘Vandaag doet maar twaalf procent van wie een opleiding volgt, ook iets met die kennis. We verliezen veel tijd en motivatie omdat wat we leren uiteindelijk niet toepassen’, zegt CEO Raf Seymus aan Data News. Daar wil zijn bedrijf beterschap in brengen met wetenschappelijk onderbouwde methodes in combinatie met AI.

AI als versneller

‘We gebruiken nu ChatGPT om het designproces te faciliteren. Maar we hebben er ook een laag bovenop gezet om mensen stap voor stap door het proces te loodsen,’ zegt Seymus. Het doel is efficiëntie. Laat een expert een opleiding vanaf nul opstellen en dat kost dagen, ChatGPT moet hier de basislaag leggen waarbij de interne expert de inhoud kan valideren en in hun specifieke bedrijfscontext plaatst.

‘We hebben de use case van ChatGPT uitvoerig intern getest en het is ongelooflijk hoe die tool kan helpen om het designproces van een opleiding kan verbeteren en versnellen. In onze volgende release, binnen een aantal weken, zit het al verwerkt.’

ChatGPT, of generatieve AI in het algemeen, is het hot topic van de afgelopen maanden. Maar hoe betrouwbaar is het om te vertrouwen op een systeem dat in principe hele papers kan schrijven, maar soms ook de bal misslaat?

‘Die tool kan heel veel richtingen uit als het niet weet wat de juiste stappen zijn. Daarom dat we met onze laag erboven net heel doelgericht en stap voor stap sturen, op een wetenschappelijk onderbouwde manier. ChatGPT gaat je dan helpen met heel concrete output die je als expert enkel moet valideren zodat de kwaliteit gegarandeerd is. In plaats van een blanco blad, moet je dan enkel de vertaalslag maken naar je eigen context. Hiermee kost het uren in plaats van dagen om een opleiding te maken,’ zegt Seymus.