VUB start met Engelstalige opleiding ‘Applied Informatics’

Vanaf academiejaar 2023-2024 kan je bij de VUB een nieuwe Engelstalige opleiding volgen tot Master of Science in Applied Informatics.

Masterstudenten die de opleiding volgen kunnen vervolgens kiezen voor ofwel een specialisatie in Artificial Intelligence, ofwel in Big Data. De opleiding valt onder de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen. In het Engels dus, en daarmee is meteen duidelijk dat de VUB niet langer enkel op Nederlandstalige studenten mikt maar ook op een breder internationaal publiek.

‘De VUB heeft in 1984 het eerste AI Labo op het vasteland van Europa opgericht en is nog steeds internationaal belangrijk in het onderzoeksveld’, licht Steven Van Luchene, afdelingshoofd Onderwijskwaliteit en Innovatie, toe in een persbericht.

Ook voor werkende studenten

Het masterprogramma staat trouwens ook open voor werkende studenten. Het programma kan niet alleen via traditioneel onderwijs gevolgd worden, maar ook via avondonderwijs en deels ook via afstandsonderwijs. ‘Het gaat om een intensieve praktijkgerichte opleiding om zich voor te bereiden om in de Vlaamse, Belgische, maar vooral internationaal georiënteerde AI-sector van bedrijven, industrieën en dienstensectoren tewerkgesteld te worden’, aldus nog Van Luchene.