Oprichter IMDb stopt als CEO

De oprichter van de Internet Movie Database treedt na 35 jaar af. Hij blijft nog wel actief voor het bedrijf.

De Brit Col Needham leidde het gelijknamige bedrijf achter IMDb gedurende 35 jaar. Nu wordt hij opgevolgd door Nikki Santoro die sinds 2016 voor het bedrijf werkt en sinds 2021 COO is. Onder haar leiding wist IMDb haar IMDbPro dienst (een betalende service voor professionals in de sector) te verbeteren en was ze onder meer verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling van het platform.

IMDb zelf is sinds 1998 een dochter van Amazon. Needham zelf wordt uitvoerende voorzitter van de site.

Needham richtte op 23-jarige leeftijd IMDb op, een online database over films, maar intussen ook tv-reeksen, podcasts, videogames en andere audiovisuele content. Wat begon als een community op een Usenet group, werd in 1993 een website waar menig filmfanaat vrijwel elke film en haar details kan terugvinden.

De site wist de afgelopen decennia bij de populairste websites ter wereld te behoren. Volgens analysebedrijf Semrush is de site de 49e populairste site ter wereld met afgelopen december zo’n 876 miljoen bezoekers.