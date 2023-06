Pascal Laffineur leidt nieuwe digitale transformatiegroep

Pascal Laffineur (ex-NRB en ex-Altran) gaat vanaf 1 juli Yuma leiden: een nieuwe groep in digitale transformatie waar o.a. ook XPLUS en Luminis deel van uitmaken.

Pascal Laffineur is een ronkende naam in de Franse en Belgische ICT-wereld. Na onder meer Alcatel en SFR kwam hij in 1998 bij Altran (Capgemini) terecht waar hij in 2003 benoemd werd tot General Director en waar hij nadien ook 7 jaar lang CEO was. In 2016 stapte hij over naar NRB: hij leidde de integrator meer dan 6 jaar tot hij het bedrijf ruim een half jaar geleden verliet. Vanaf 1 juli leidt hij dus een in onze regio nieuwe speler op het gebied van digitale transformatie, Yuma.

Yuma zet in op digitale transformatie mét speciale aandacht voor het inherente menselijke aspect. Yuma wil de nodige ICT-diensten aanbieden via een combinatie van bedrijven die deel uitmaken van de groep. In eerste instantie zijn dat XPLUS, Total Design, Luminis en BPSOLUTIONS met het Brusselse private equitybedrijf M80 als meerderheidsaandeelhouder. In een persbericht geeft Yuma aan dat het verwacht dat nog extra bedrijven de groep zullen vervoegen. Yuma verwacht dit jaar een omzet van ongeveer 100 miljoen euro. In totaal telt de groep zo’n 400 medewerkers verspreid over de Benelux.