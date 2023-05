Pascale Van Damme wordt voorzitter Belgische voetbalbond

Pascale Van Damme, jarenlang het gezicht van Dell in ons land, wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de KBVB. De Raad van Bestuur kiest Van Damme enkele dagen na het ontslag van Paul Van den Bulck.

Van Damme laat in een eerste reactie weten ‘met vereende krachten verder te willen bouwen aan de toekomst van de KBVB’. Er ligt voor haar veel werk op de plank bij de KBVB, die woelige maanden kent. Eind maart diende CEO Peter Bossaert, die onder vuur lag vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd, te vertrekken. De dagelijkse leiding bij de voetbalbond is op dit moment in handen van CEO ad interim Manu Leroy.

ICT Woman of the Year

Van Damme is bij lezers van Data News vooral bekend als het gezicht van Dell Technologies. Na enkele jaren bij Belgacom (vandaag Proximus) en Base (toen nog Orange) stapte ze in 2004 over naar Dell.

In 2008 werd ze country manager van Dell België. Na de overname van EMC bleef ze general manager Belux van Dell EMC. Sinds eind 2019 heeft ze bij Dell Technologies een Europese functie als vicepresident EMEA VMware business.

In 2014 werd Van Damme door Data News verkozen als ICT Woman of the Year. Ze kreeg daarbij lof omdat ze naast haar carrière bij Dell zich ook inspant om jonge vrouwen te coachen en begeleiden.

Lees ook: Hoe Pascale Van Damme een rolmodel voor vrouwen in IT werd

‘Het geeft me veel vertrouwen dat de volledige raad van bestuur en het directiecomité samen de bladzijde willen omslaan, en met vereende krachten verder willen bouwen aan de toekomst van de KBVB’, zegt Van Damme in een eerste reactie in een mededeling van de voetbalbond.

‘Ik reik de hand aan de Raad van Bestuur, het directiecomité, de Pro League, Voetbal Vlaanderen en de Association des Clubs Francophones de Football om samen met mij te schrijven aan een mooie toekomst voor de Rode Duivels, de Red Flames en de honderdduizenden andere voetballers, fans en leden die wij vertegenwoordigen. Better Together!’

Er zijn een aantal topics die Van Damme bijzonder nauw aan het hart liggen, aldus de voetbalbond. Zo wil ze mee haar schouders zetten onder de uitbouw van het vrouwenvoetbal en het WK vrouwenvoetbal in 2027 naar België halen. Daarnaast wil ze vanuit haar professionele expertise de KBVB de komende jaren ondersteunen in de verdere digitalisering, en wil ze de maatschappelijke rol van de KBVB nog meer uitspelen.