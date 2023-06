Peter Vermeylen is nieuwe CIO bij UZA

Peter Vermeylen is benoemd tot Chief Information Officer (CIO) van het UZA. Hij volgt er Reinhart Maertens op die recentelijk overstapte naar het ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom).

Peter Vermeylen

De verregaande digitalisering binnen de zorgsector wordt het belangrijkste focuspunt voor Peter Vermeylen die eerder deze maand startte. ‘Dit wordt sowieso een boeiend traject’, klinkt het. ‘De digitalisering binnen de gezondheidszorg gaat razendsnel en biedt veel mogelijkheden om de zorg voor de patiënt te verbeteren. Dit vereist een grote transformatie, waarvoor ook een andere mindset nodig is. Niet alleen voor artsen, zorgverleners en patiënten, maar ook voor de IT-organisatie zelf. Het spreekt voor zich dat de IT-dienst een significante meerwaarde biedt in het volledige proces en dat deze veel dichter bij de zorg moet staan’, aldus Vermeylen. Ook de steeds groter wordende hoeveelheid aan data die beschikbaar is, wil de CIO slim maar veilig inzetten. Ook de verdere samenwerking in de regio is een belangrijk aandachtspunt.

Peter Vermeylen studeerde af aan de KU Leuven als burgerlijk werktuigkundig ingenieur en startte zijn carrière bij PwC. In 2002 verliet hij de consultancy en nam hij verschillende IT-rollen op. In 2016 maakte hij de overstap naar de healthcare en lifescience sector. Recent was hij aan de slag als CIO bij Ardena, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het ondersteunen van pharma- en biotechbedrijven bij de ontwikkeling van medicijnen. Vermeylen is sinds januari 2020 ook voorzitter van CIOforum Belgian Business.