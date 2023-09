Proximus benoemt Christophe Van de Weyer tot CEO van Telesign

Christophe Van de Weyer is door Proximus Groep aangesteld als nieuwe CEO van zijn Amerikaanse filiaal Telesign. Vanaf 15 september vervangt hij Joe Burton, die beslist heeft om de groep te verlaten.

Van de Weyer moet in zijn nieuwe functie de groei van Telesign verder versnellen en ook synergieën creëren met het onlangs overgenomen Route Mobile – een transactie die naar verwachting binnen zes tot negen maanden zal worden afgerond.

Christophe Van de Weyer behaalde een masterdiploma handelsingenieur aan de KU Leuven en vervoegde de Proximus Groep in juli 2020, nadat hij bijna twintig jaar actief was bij Bain & Company. Van de Weyer werd Chief Operating Officer binnen de Enterprise Business Unit en kreeg in 2021 de bijkomende verantwoordelijkheid van Managing Director van de IT-filialen van Proximus in de Benelux.

Nieuwe perspectieven

Joe Burton, die sinds 2021 CEO van Telesign was, heeft beslist de Proximus Groep te verlaten. ‘De heer Burton heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van de strategie van Telesign, door sterke commerciële resultaten te genereren en het bedrijf voor te bereiden op de toekomst’, klinkt het in een persbericht.

Telesign is een toonaangevende speler op het gebied van digitale identiteitsactiviteiten (DI). De aangekondigde overname van Route Mobile, gespecialiseerd in digitale communicatie (CPaaS), geeft het bedrijf naar eigen zeggen nieuwe perspectieven om het productaanbod verder te versterken en zijn geografisch klantenbereik uit te breiden.