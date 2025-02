Proximus kan overstap CEO bemoeilijken, maar zet clausule niet in

Proximus had een overstap van zijn CEO Guillaume Boutin naar het Britse Vodafone kunnen bemoeilijken, maar activeert een niet-concurrentieclausule uit zijn contract niet. Dat bevestigt het telecombedrijf maandag.

Boutin kondigde vrijdag aan dat hij Proximus half mei verlaat om bij de Britse telecomgroep Vodafone aan de slag te gaan als CEO van de divisie Investments & Strategy. Het vertrek kwam als een verrassing, want het contract van Boutin was vorige zomer nog maar verlengd, met een stevige loonopslag.

Proximus laat zijn CEO nu vertrekken naar een sectorgenoot. Het bedrijf had de snelle overstap kunnen bemoeilijken door een niet-concurrentiebeding uit zijn contract in te roepen. Bedrijven zetten zulke clausules in contracten om te vermijden dat toplui onmiddellijk overstappen naar een concurrent.

Dat is echter niet gratis: als het bedrijf de clausule zou activeren, zou Boutin een periode moeten ontluizen maar dan zou Proximus hem een compensatievergoeding moeten betalen. In zijn vorig contract ging het om een volledig vast jaarloon.

“De toepassing van een niet-concurrentiebeding moet altijd bekeken worden in de concrete context van de overstap”, zegt Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. “Proximus ziet momenteel geen grond om het niet-concurrentiebeding in te roepen.”

Boutin zal zonder opstapvergoeding vertrekken, zegt de woordvoerder. Wel behoudt hij de 75.000 Proximus-aandelen die hij eind juli kreeg bij zijn contractverlenging. Die zijn momenteel bijna 400.000 euro waard. Boutin mag ze wel pas na 3 jaar, dus in de zomer van 2027, verkopen.

De bonus in aandelen kwam er na kritiek van aandeelhouders dat de Proximus-top zelf geen aandelen bezit en de dalende beurskoers dus niet voelt. Boutin hield de laatste jaren vol dat de aandelen van Proximus ondergewaardeerd staan in een periode van zware investeringen in infrastructuur en internationalisering.

Net de lage beurskoers leverde de CEO de laatste maanden stevige kritiek op vanuit politieke hoek. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stuurde aan op wijzigingen in het management en de raad van bestuur van het telecombedrijf. N-VA-Kamerlid Michael Freilich eiste in november dat de nieuwe regering het verlengde mandaat van Boutin zou herbekijken.

Freilich blijft ook na de aankondiging van het vertrek van Boutin ontstemd. ‘Hij vertrekt nu met een gouden parachute’, klinkt het, verwijzend naar het aandelenpakket. Freilich wil dat bekeken wordt of dat nog kan worden ingetrokken. Bovendien vindt de N-VA’er het niet kunnen dat Boutin zo snel naar een bedrijf overstapt dat volgens hem bepaalde concurrerende activiteiten uitvoert.