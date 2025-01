Robovision zoekt nieuwe CEO

Na amper tweeënhalf jaar scheiden de wegen van Thomas Van den Driessche en het Vlaamse AI-bedrijf Robovision. Oprichter Jonathan Berte en COO Christophe Rosseel nemen het roer tijdelijk over.

In augustus 2022 stapte Van den Driessche over van satellietbedrijf Newtec naar Robovision AI. Hij moest het bedrijf internationaal opschalen en het dagelijks bestuur in handen nemen. Dat gaf Jonathan Berte meer ruimte om te focussen op het aantrekken van investeerders en partners. Van den Driessche was sinds begin 2022 ook voorzitter van Robovision, die functie ging na zijn functiewissel naar Berte.

Nu kondigt het bedrijf aan dat het in onderling overleg afscheid neemt van haar CEO. Precieze redenen worden daarbij niet genoemd, maar in een mededeling zegt het bedrijf wel dat het haar focus op een agressieve uitbreiding versterkt om verder te groeien op een moment dat de markt voor Vision AI op een kantelmoment zit. Het bedrijf dankt Van den Driessche voor zijn werk en wenst hem veel succes.

De bedoeling is dat Robovision AI op zoek gaat naar een nieuwe CEO. In afwachting daarvan neemt Berte die rol opnieuw op samen met COO Christophe Rosseel. Die stapte in november 2024 over van imec en trok eerder mee aan de kar bij In The Pocket.