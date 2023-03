Sanne Vermeiren ruilt Cegeka voor Reimagine

Na 6 jaar bij Cegeka kiest Sanne Vermeiren – in 2019 nog verkozen tot Young ICT Lady of the Year – voor een nieuwe job bij de Brusselse AI-startup Reimagine.

‘Na 6 prachtige jaren bij Cegeka begin ik aan een nieuw avontuur’, schrijft Sanne Vermeiren op LinkedIn. Vermeiren wordt Manager Digital Transformation & AI bij Reimagine: een in de Brusselse ICAB incubator gevestigde startup gespecialiseerd in Artificial Intelligence met Toon Lybaert als Managing Partner. Europ Assistance, de Vlaamse Overheid en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe zijn enkele van de klanten waarbij die laatste bijvoorbeeld een AI-chatbot afneemt van Reimagine.

Ook Acerta is een klant. Sanne Vermeiren was twee jaar lang bij Cegeka Scrum Master voor Acerta. Sanne Vermeiren startte in 2017 bij Cegeka als Software Engineer. Later werd ze functioneel analist voor het Groeipakket van de Vlaamse Overheid. Daarna schoof ze bij Cegeka door tot Scrum Master en het afgelopen anderhalf jaar tot projectleider. In 2019 werd ze door Data News verkozen tot Young ICT Lady of the Year. Vorig jaar prijkte Sanne Vermeiren ook op de lijst ‘Belgium’s 40 under 40’.