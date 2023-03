SD Worx stelt Kevin Ledegen aan als Group IT Director

Kevin Ledegen neemt de rol van Group IT Director op zich bij HR-dienstverlener SD Worx. Het betreft een nieuwe functie gezien de sterke internationale groei van het bedrijf. Ondertussen telt SD Worx, met hoofdkantoor in Antwerpen, meer dan zevenduizend medewerkers en is het actief in 26 landen.

Ledegen (34) komt over van Proximus waar hij elf jaar actief was. Hij startte als managementtrainee en groeide via diverse rollen in finance, strategy, operations en B2B door tot Director IT Transformation. In die hoedanigheid maakte hij ook deel uit van Proximus’ enterprise management committee.

Uitdagend

‘Door de actieve overnamestrategie van SD Worx is het uitdagend om het IT-landschap geharmoniseerd te krijgen en afgestemd te houden op de noden van het bedrijf’, zegt Ledegen. ‘Om de groeiambities te ondersteunen richten we ons op meerdere invalshoeken tegelijk: het verder uitwerken van de IT-strategie en architectuur, het uitrollen van de juiste functionaliteiten voor onze interne- en externe klanten, het maximale uit onze data halen en tactisch te automatiseren waar mogelijk.’

SD Worx berekent de lonen van ongeveer 5,2 miljoen werknemers en behoort daarmee wereldwijd tot de top vijf.