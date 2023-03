Soazig Hamon leidt voortaan Cegeka Zweden

Cegeka heeft een nieuwe topvrouw voor haar Zweedse activiteiten. Soazig Hamon is er sinds deze week aan de slag.

Hamon moet vooral de marktpositie van Cegeka in het land uitbouwen en de integratie van het vorig jaar overgenomen Solver en Levilo verderzetten. Ze volgt in die rol Denis van Nunen op, die naar het Nederlandse ICT Group overstapt en daar managing director voor de Nordics wordt.

In haar carrière werkte Hamon bijna 15 jaar voor Accenture. Later was ze onder meer senior director bij Avanade, senior management consultant bij Influence AB en werkte ze ook een kleine twee jaar voor H&M. In haar meest recente job was ze strategic account maanger bij LS Retail.

‘Ik ben blij dat Soazig Cegeka komt versterken’, zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. ‘Ze brengt 25 jaar waardevolle expertise mee in de rol van managing director en zal onze organisatie helpen uitbreiden in Scandinavië. Ik ben ervan overtuigd dat Soazig onze klanten kan helpen groeien in hun digitaliseringsreis.’