Stéphane Lefebvre wordt nieuwe CEO bij NRB-filiaal ZORGI

Stéphane Lefebvre wordt de nieuwe Chief Executive Officer van ZORGI, sinds 2011 een filiaal van de NRB-groep.

Hij volgt er Stéphane Moray op, die de functie van CEO ad interim opneemt en die functie zal blijven vervullen tot Stéphane Lefebvre het roer officieel overneemt in september. Daarna zal Moray zijn rol als CFO fulltime hervatten.

Stéphane Lefebvre.

Stéphane Lefebvre heeft een Master in Political sciences & Public Administration van de Universiteit van Luik, waar hij ook als assistent heeft gewerkt. Hij is al snel doorgestroomd naar overheidsfuncties met verantwoordelijkheid. Zijn professionele carrière begon in 2003, toen hij directeur werd op het kabinet van de toenmalige vicepremier en minister van Financiën, Didier Reynders. Na zes jaar in de politiek ging hij aan de slag bij de Nationale Loterij als Chief Operations Officer. In 2017 koos hij voor de gezondheidszorg: eerst als CEO van CHR Verviers East Belgium, later ook als lid van de raad van bestuur van Santhea, de werkgeversfederatie van Waalse en Brusselse zorginstellingen, en de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs (BVZD).

Voorzitter van de raad van bestuur van ZORGI is André Vanden Camp, die sinds dit jaar ook Managing Director van de NRB-groep is.