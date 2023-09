Telewerk spaart dagelijks 36 miljoen kilometer uit (FOD mobiliteit)

Door telewerk sparen we dit jaar dagelijks naar schatting 36 miljoen kilometer woon-werkverkeer uit. Dat blijkt uit een enquête van de FOD mobiliteit, afgenomen bij 3.750 Belgische werknemers. Een op de drie Belgen zegt minstens een dag per week te telewerken.

Hoe groter de afstand, hoe meer telewerkers. De meerderheid van de mensen die op meer dan 50 kilometer van het werk wonen, werken minstens een dag per week vanop afstand. Toch telewerken Brusselaars het vaakst (42 procent). Iets meer dan een op de drie Vlamingen (33 procent) doet minstens een dag per week aan telewerk, voor de Walen is dat 29 procent.

Doorgaans werkt de telewerker een of twee dagen per week van thuis, bij voorkeur op woensdag (47 procent) of op vrijdag (49 procent). Uit de enquête blijkt ook dat 45 procent van de telewerkers een vergoeding ontvangt van gemiddeld 46 euro per maand. De meerderheid van de telewerkers (70 procent) heeft een laptop die door de werkgever werd betaald. Het aantal winkel- en dienstgerelateerde verplaatsingen neemt bij de telewerkers in de enquête wel toe, met respectievelijk 35 en 31 procent.

Door te telewerken zouden werknemers meer gemotiveerd zijn om met het openbaar vervoer in plaats van de auto naar het werk te gaan (29 procent) of om te fietsen (31 procent). Iets meer dan zes op de tien respondenten in Vlaanderen (63 procent) geeft aan dat ze niet mogen telewerken van hun werkgever. In Wallonië ligt dat percentage nog iets hoger (68 procent). De enquête merkt wel op dat de positieve impact van telewerk op de mobiliteit moet worden genuanceerd door mogelijke reboundeffecten. De afstand tussen werk en woonplaats kan bijvoorbeeld groter worden.