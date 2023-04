Tesla veroordeeld tot betalen van 3,2 miljoen dollar wegens racisme op de werkvloer

Tesla moet een zwarte voormalige werknemer een schadevergoeding betalen van 3,2 miljoen dollar, omdat de man het slachtoffer werd van racisme op de werkvloer.

Het gaat wel om een fiks lager bedrag dan aanvankelijk gehoopt: vorig jaar werd de schadevergoeding al eens naar beneden herzien, van bijna 137 miljoen dollar naar 15 miljoen dollar. Nu is het opnieuw veel lager.

De Amerikaanse autofabrikant werd in oktober 2021 door een jury veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding aan Owen Diaz, omdat die als uitzendkracht in een Tesla-fabriek in Fremont te maken kreeg met een racistische werkomgeving. Hij hoorde regelmatig het n-woord vallen en in de toiletten was er racistische grafitti aangebracht. Diaz werkte in 2015 en 2016 in die fabriek in het noorden van Californië. De hiërarchie wist van het racisme tegen Afro-Amerikanen maar ondernam niets, aldus de arbeider.

Tesla ging in beroep tegen de schadevergoeding omdat het bedrag buitensporig hoog en ‘zonder precedent in de Amerikaanse antidiscriminatiewetgeving’ zou zijn. Vorig jaar in april kreeg het bedrijf gelijk, want het werd verlaagd van bijna 137 miljoen dollar naar 15 miljoen.

Maar dat bedrag vond Diaz dan weer te laag, waartegen hij beroep aantekende. Nu het toegekende bedrag opnieuw veel lager uitvalt, is de kans groot dat hij hiertegen weer beroep aantekent. Tegen Tesla lopen bovendien nog meer rechtszaken wegens racisme.