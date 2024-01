Tom De Block volgt Thierry Geerts op als country manager Google BeLux

Country manager Thierry Geerts heeft besloten om Google BeLux na twaalf jaar te verlaten. Hij wordt per 1 april opgevolgd door Tom De Block, die al tien jaar deel uitmaakt van het Google-team.

Geerts verlaat Google naar eigen zeggen om nieuwe mogelijkheden te verkennen voor het volgende hoofdstuk van zijn carrière. ‘Ik ben erg trots op al het werk dat Google de afgelopen jaren heeft verricht om de digitale transformatie van België te ondersteunen’, zegt de vertrekkende directeur.

‘Google op de kaart gezet’

Peter Friis, vicepresident Google Noord-Europa, vindt het jammer dat Thierry Geerts het bedrijf verlaat. ‘Hij heeft echt geholpen om Google op de kaart te zetten in België en heeft uitstekend werk geleverd door bedrijven – klein en groot – te helpen hun online aanwezigheid te vergroten’, stelt hij. Tegelijk spreekt hij zijn vertrouwen uit in Tom De Block, die hij een ‘gewaardeerd leider’ noemt.

De Block kwam bijna tien jaar geleden bij het Google-team en leidt momenteel de verkoopactiviteiten voor klanten in België en Luxemburg. Voordat hij zich in de digitale wereld begaf, bracht hij vijftien jaar in het buitenland door in de creatieve wereld van smaken en geuren voor de marktleiders IFF en Givaudan. Als Marketing & Consumer Insights Director speelde hij een rol bij het beter laten smaken en ruiken van allerlei producten.