Ward Decaluwe benoemd tot CEO van Droneport

Luchtvaartexpert Ward Decaluwe (56) wordt vanaf augustus de nieuwe CEO van Droneport in Sint-Truiden. Hij wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de regionale luchthaven en de bijhorende campus.

Droneport opende eind 2018 zijn deuren op de voormalige militaire vliegbasis in Brustem (Sint-Truiden) en is de thuishaven voor start-ups, groeibedrijven en kenniscentra in drone- en luchtvaarttechnologie. Ward Decaluwe kan bogen op een lange carrière binnen Brussels Airport, Sabena en Brussels Airlines. Hij was ook meer dan acht jaar lid van het directiecomité van Brussels Airport. De laatste jaren legt hij zich als consultant toe op innovatie en strategische partnerschappen in de luchtvaartsector.

‘Referentie in de Europese dronesector’

‘Decaluwe is een topprofessional en luchtvaartexpert die zeer goed het potentieel begrijpt van een project als Droneport’, zegt Tom Vanham, voorzitter van Droneport. Vanham wil de site in Sint-Truiden laten uitgroeien tot de referentie in de Europese dronesector. Eerder dit jaar raakte al bekend dat Brussels Airport een belang van dertig procent heeft genomen in Droneport.