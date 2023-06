Wim Remes keert terug bij spotit als nieuwe Operations Manager

Het Merelbeeks IT-bedrijf spotit heeft Wim Remes (47) aangetrokken als Operations Manager. Remes, voormalig bestuurslid van cybersecurityorganisatie ISC², zal samen met stichters en eigenaars Steven Vynckier (CEO) en Frederik Rasschaert (CTO) de lijnen bij spotit uitzetten.

Wim Remes is geen onbekende voor spotit. Tussen 2017 en 2022 was de Antwerpenaar er al aan de slag als consultant. Hij lag ook mee aan de basis van het Security Operations Centre (SOC). Dat centrum monitort de klok rond de IT-omgeving van bedrijven, en detecteert en elimineert mogelijke gevaren.

Voortaan zal Remes verantwoordelijk zijn voor het operationele luik binnen spotit. Zo zal hij niet alleen het SOC-team onder zijn hoede hebben, maar stuurt hij ook de teams aan die actief zijn binnen het Netwerk Operations Centre (NOC).

Vernieuwd management

Ondertussen is Wim Remes zo’n 26 jaar actief in IT en cybersecurity. Hij deed ervaring op bij bedrijven zoals Ernst & Young, IOActive en Rapid7, en fungeerde tussen 2012 en 2018 ook als lid van de Raad van Bestuur van ISC², ’s werelds grootste cybersecurityorganisatie. De voorbije twee jaar was Remes de Managing Director voor securityservices bij Damovo, waar hij verantwoordelijk was voor alle cybersecurityactiviteiten in de EMEA-regio.

Het management van spotit telt sinds juni nog een nieuw gezicht. Naast Wim Remes heeft ook Hein Pattyn zich bij het team gevoegd als Business Development Manager. Zij vervangen respectievelijk Wim Lespoix en Jürgen Verniest, die hun carrière een andere wending geven.