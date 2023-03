Wissel aan de top bij TCS

Na een carrière van meer dan 22 jaar bij Tata Consultancy Services (TCS) waarvan de laatste 6 jaar als CEO, zet Rajesh Gopinathan een stap opzij.

Rajesh Gopinathan was 6 jaar lang CEO en Managing Director bij TCS. In die periode wist hij het bedrijf met meer dan 10 miljard dollar aan extra inkomsten en 70 miljard dollar marktkapitalisatie te doen groeien. Hij zet nu in overleg met de voorzitter en raad van bestuur van TCS een stap opzij om ‘nieuwe interesses na te streven’. Zijn plaats wordt ingenomen door Krithi Krithivasan.

Krithivasan is momenteel President en Global Head van de Banking, Financial Services & Insurance (BFSI) groep bij Tata Consultancy Services. Krithivasan is een oudgediende bij TCS: hij werkt er al sinds 1989. Tijdens zijn lange loopbaan heeft hij verschillende leidinggevende functies bekleed op het gebied van delivery, customer relationship management, program management en sales.

Rajesh Gopinathan verdwijnt trouwens nog niet meteen uit beeld. Er komt een ruime transitieperiode vooraleer Gopinathan op 15 september definitief de fakkel doorgeeft aan Krithivasan.