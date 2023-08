Apple-event op 12 september: iPhone 15 en nieuwe Watch verwacht

Naar goede gewoonte houdt Apple begin september weer een launch event waarop nieuwe, meestal mobiele gadgets worden onthuld. De verwachting is dat we in elk geval nieuwe iPhones en Apple Watches te zien krijgen. Insiders houden ook rekening met een verbeterde versie van de populaire AirPods-oortjes.

Het evenement op 12 september, met als thema ‘Wonderlust’, gaat door op de Apple Park-campus in Cupertino, Californië. Het is in België rechtstreeks te volgens via een livestream op de Apple-site die omstreeks 19 uur zal beginnen. Niemand twijfelt er nog aan dat de techreus die avond de nieuwe iPhone 15-serie boven de doopvont zal houden. In het geruchtencircuit circuleren intussen al heel wat (onbevestigde) specificaties van de toestellen.

Dynamic Island

Zo zouden er van Apples smartphone vier verschillende versies in de pijplijn zitten: een 6,1-inch iPhone 15, een 6,7-inch iPhone Plus, een iPhone 15 Pro van 6,1-inch en tot slot, het topmodel, een 6,7-inch iPhone Pro Max. Het zogeheten Dynamic Island, een infovenster naast de selfiecamera dat tot nu toe alleen op de Pro-versies zat, zou nu op elke iPhone 15 beschikbaar zijn.

Krachtbron van dienst wordt waarschijnlijk de eerste 3-nanometer-chip van Apple, de A17, al blijft die feature dit jaar waarschijnlijk nog even exclusief voor de duurdere telefoons (Pro en Pro Max). Kenners sluiten door deze vernieuwing niet uit dat de prijs van die modellen nog wat hoger uitvalt dan bij de huidige generatie. Om het geheugen op te frissen: de iPhone 14 start vandaag bij 1.019 euro, de 14 Pro bij 1.329 euro en de 14 Pro Max is er vanaf 1.479 euro.

USB-C

De nieuwe iPhone krijgt, zeker in onze contreien, ook zo goed als zeker een USB-C-aansluiting in plaats van een Lighting-connector, dit om te voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie. Marketingbaas Greg Joswiak van het techbedrijf had dat in oktober vorig jaar al laten doorschemeren tijdens een conferentie van The Wall Street Journal.

Op cameragebied, zo verwachten insiders, krijgen vooral de Pro-toestellen een upgrade, en zou de Pro Max voor het eerst voorzien worden van een zogeheten periscoop-stijl zoomlens. Hierbij verplaatsen de lenzen zich niet in de diepte van het toestel (waar weinig plaats is), maar in de lengte. Dat maakt een grotere optische zoom mogelijk van, volgens de geruchtenmolen, 5x tot 6x, waar de huidige generatie blijft steken op een vergroting van 3x.

Naast de iPhone 15onthult Apple op 12 september nagenoeg ook zeker de nieuwe Apple Watch Series 9 evenals een nieuwe versie van de Apple Watch Ultra. Over die klokjes is nog maar weinig geweten, en wordt het dus wachten op de livestream die je binnenkort via deze link kan volgen.