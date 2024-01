CES-techbeurs trapt af met twintigtal Belgische bedrijven

De Consumer Electronics Show (CES) gaat dinsdag weer van start in de Amerikaanse stad Las Vegas. De grootste techbeurs ter wereld duurt tot en met 12 januari en telt ditmaal zowat 3.500 exposanten.

Voor deze editie zakten ongeveer twintig Belgische bedrijven af naar de Verenigde Staten. Sinds 2018 investeert het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT), net als het Brusselse hub.brussels, niet langer in een groepsstand op de beurs. Hun Waalse tegenhanger Awex doet dat wel nog, voor de zesde keer in zeven jaar.

Het zijn dan ook vooral Waalse bedrijven die van de partij zijn: dertien start-ups en kmo’s nemen via Awex deel, waarvan negen voor de eerste keer. Het gaat om ondernemingen uit verschillende sectoren: van oplaadtechnologie voor elektrische auto’s en medische toepassingen, tot beeldverwerking en AI.

‘Wikken en wegen’

Er zijn wel vijf Vlaamse bedrijven die op eigen houtje deelnemen aan de CES. Het gaat onder meer om het Leuvense onderzoekscentrum imec (zonder eigen stand weliswaar) en zijn spin-off Micledi Microdisplays die microbeeldschermen voor augmented reality-brillen (AR) ontwikkelt. Daarnaast zijn de Antwerpse bedrijven Moonbird (ademhalingstool) en Nobi (slimme lampen voor de zorgsector), en het Gentse Custo (slimme pakketbrievenbussen) van de partij.

Flanders Investment & Trade (FIT) blijft naar eigen zeggen ‘elk jaar wikken en wegen’ of een Vlaamse groepsstand op CES nuttig is en benadrukt dat Vlaamse bedrijven ook individuele steun kunnen krijgen. Voorlopig blijft het agentschap mikken op ‘niche-evenementen’ die meer gericht zijn op contacten tussen bedrijven onderling. Zo zal het Vlaamse gewest eind februari wel van de partij zijn op het MWC in Barcelona, een van de belangrijkste telecombeurzen.