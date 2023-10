CIO of the Year: omarmen de genomineerden AI?

Denkt u nog na over uw stem voor CIO of the Year? Om u te helpen, laten de drie genomineerden graag wat meer in hun kaarten kijken. Vandaag hebben ze het over hoe hun organisatie naar kunstmatige intelligentie (AI) kijkt.

Op 26 september maakten we de drie genomineerden voor CIO of the Year 2023 bekend. De redactie koos voor drie CIO’s die de afgelopen jaren volop inzetten op de digitale transformatie van hun organisatie: Herbert Carracillo (Chief Information Officer bij Sibelga), Michal Paprocki (Chief Information Officer bij Euroclear Group) en An Swalens (Chief Information Officer bij Nationale Bank van België). Alle drie hebben ze een stevig mandaat om hun organisatie verder te moderniseren, digitaliseren, optimaliseren en klaar te stomen voor de toekomst. Tot 20 oktober kan u stemmen op uw favoriete kandidaat. Maar misschien kan u nog wat hulp gebruiken? We publiceren een aantal artikels die u een beter idee geven waar de kandidaten voor staan en waarmee ze bezig zijn. Vandaag een antwoord op de vraag: ‘Hoe benadert uw organisatie kunstmatige intelligentie (AI)?’

Michal Paprocki: ‘Slimmere data-enabled diensten aanbieden‘

‘Ik word sowieso enthousiast over alle ontwikkelingen rond nieuwe technologie. Dus wanneer het dan specifiek over artificial intelligence gaat is dat zeker niet anders. De manier waarop we bij Euroclear nieuwe ontwikkelingen benaderen, is dat we om te beginnen kijken naar de kansen die ze kunnen bieden en vervolgens naar de pijnpunten in de markt die ze aanpakken. Als bedrijf volgen we nooit de gekende hypecyclus. Technologie beweegt zo snel dat je – om er echt goed gebruik van te maken – moet weten waar het kan helpen en hoe je het op de juiste manier kunt toepassen.’

‘We kijken daarom op twee manieren naar AI: naar onze klanten en naar onze eigen mensen. Aan onze eigen kant zien we dat Generative AI de productiviteit zal verhogen door onze mensen de tools te geven om hun werk efficiënter te maken. Aan de klantenkant zullen we Generative AI vooral gebruiken om de totale digitale ervaring te verbeteren en meer inzicht te geven in efficiëntie, liquiditeit of risico. Ons uiteindelijke doel is om slimmere – en daarmee bedoel ik data-enabled – diensten aan te bieden.’

Herbert Carracillo: ‘Datagestuurde innovatie op basis van onze verzamelde gegevens‘

‘Het is innovatie die het ons mogelijk maakt om ons bedrijf aan te passen aan de veranderende markt, processen te verbeteren en te voldoen aan de verwachtingen van de klant. En dus investeren we in innovatieve technologieën rond smart grid-systemen en digital twins, geavanceerde data-analyse, cyberbeveiliging maar ook kunstmatige intelligentie. We benaderen innovatie ook als een hefboom voor onze klantgerichtheid.’

‘Maar de echte uitdaging achter innovatie ligt in het creëren van tastbare waarde voor ons bedrijf. Wat we altijd doen is via verkenningsfasen met studies en pilots inzicht proberen krijgen in de technologische ontwikkelingen. We stemmen ook nauw af met onze business via verschillende interne fora om ervoor te zorgen dat innovatie hoe dan ook is afgestemd op hun verwachtingen en behoeften.’

“Specifiek op het gebied van kunstmatige intelligentie investeren we bijvoorbeeld in AI-gestuurde analyses om het netbeheer en de stabiliteit te optimaliseren en predictive maintenance mogelijk te maken. Aan klantenzijde helpen AI-gestuurde chatbots en virtuele assistenten ons om de ondersteuning te verbeteren.’

‘Het mag duidelijk zijn dat datagestuurde innovatie hoe dan ook belangrijk is voor ons. Alle gegevens die we verzamelen over onze infrastructuur, netwerk en slimme meters worden verwerkt om innovatie te voeden en nieuwe datadiensten te ontwikkelen richting burgers maar ook openbare instellingen. De gegevens die we verzamelen en verwerken via sensoren zullen de basis vormen van de keuzes die we in de toekomst zullen maken voor ons onderhoud en onze investeringen in het netwerk. Maar meer nog dan van gegevens hangt innovatie vooral af van onze mensen. We hechten veel belang aan het aanmoedigen van onze werknemers om nieuwe ideeën uit te proberen en bieden hen ook middelen om aan innovatie te kunnen doen.’

An Swalens: ‘Innovatie is een essentieel onderdeel van ons strategisch plan’

‘Innovatie is een hoofdthema in het strategisch plan 2020-2025 van de NBB. Ons doel is om te blijven evolueren als een moderne centrale bank en relevant te blijven in een snel veranderende wereld. ‘Zorgen voor morgen’ is hoe we dat noemen. Ons centrale innovatieteam fungeert als een soort katalysator, maar innovatieambassadeurs en -initiatieven zijn verspreid over de hele bank. Via onze Innovatiedagen halen we ook visies en expertise van buitenaf binnen, we nemen ook actief deel aan de innovatie-initiatieven van andere centrale banken en we zorgen ook voor de nodige extra opleidingen.’

‘Om op IT-gebied voor snellere resultaten te zorgen, hebben we sandboxes voor innovatie gecreëerd in onze virtual private cloud en nemen we deel aan veel proof of concepts. We geven de voorkeur aan het testen van technologieën die gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd in onze bestaande stacks en dus sneller in productie kunnen worden genomen. Dit brengt uiteraard enkele beperkingen met zich mee, maar er zijn ook veel voordelen aan deze aanpak die ook past in de cultuur van de NBB.’

‘Kunstmatige intelligentie wordt eigenlijk al geruime tijd gebruikt bij de NBB. Een van onze strategische doelstellingen is doordacht en efficiënt handelen. AI helpt om die doelstelling te bereiken door manueel intensieve taken te automatiseren en ons gekwalificeerd personeel inzicht, samenvattingen en analyses van rapporten, tekstextractie, anomaliedetectie en geavanceerde analyses te bieden. Onze aanpak is vooral om AI toe te passen in plaats van AI-modellen vanaf nul te trainen. We gebruiken dus modellen die op de markt beschikbaar zijn en passen ze toe op onze use cases. Voorbeelden van AI-gebruik bij de NBB zijn onder andere sentimentanalyse, automatische classificaties van documenten (NLP) en geautomatiseerde workflows (RPA en ML). We gebruiken ook AI onder meer in anti-witwasactiviteiten (AML) en we maken gebruik van geospatial analytics om bijvoorbeeld voorstellen van commerciële banken te beoordelen om geldautomaten te verplaatsen.’

