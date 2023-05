Data News Awards 2023: and the winners are…

Als ridders trok onze jury dit jaar naar een kasteel om zich te bezinnen over de Data News Awards for Excellence. In veertien categorieën werd er gedebatteerd en uiteindelijk gestemd.

Communications Innovator of the Year Dstny

De jury is vol lof over de ingenieurs van Dstny. Het bedrijf blijft veel toegevoegde waarde bieden en dat resulteert in zeer tevreden klanten. Dat mag beloond worden. Daarnaast was er ook lof voor runner-up Citymesh, dat zich de komende jaren als vierde netwerk kan profileren.

Andere genomineerden: Citymesh, Orange, Proximus, Telenet Business

Most Sustainable ICT Company of the Year Passwerk

We kunnen gaan tellen hoeveel zonnepanelen er liggen of hoe bedrijven omgaan met recyclage of restwater, maar duurzaamheid gaat om meer dan de (vaak wettelijk opgelegde) vergroening. Als enige unaniem gekozen winnaar heeft Passwerk duidelijk het hart van de jury gewonnen. Het bedrijf geeft al 15 jaar lang mensen met een autismespectrumprofiel kansen in de IT-sector en stelt vandaag 180 mensen tewerk.

Geven we deze award dan puur uit sympathie? Neen. “Ze stimuleren niet alleen de sector, ze verdienen ook hun plaats in de industrie”, aldus een jurylid. Passwerk is niet alleen een mooie organisatie, het bedrijf levert ook bijzonder goed werk.

Andere genomineerden: Cegeka, Google Cloud, LCL, Tata Consultancy Services

Belgian Tech Startup Company of the Year Aerospacelab

Aerospacelab scheert letterlijk en figuurlijk hoge toppen. Het bedrijf legt zich toe op geospatial intelligence via satellietdata en kon heel wat kapitaal vergaren in een sector die volop bloeit.

Andere genomineerden: Accountable, DISCAI, Pulsar Power, Trensition

Belgian Tech Scale-up Company of the Year ML6

ML6 blijft technologisch sterk en zit met haar focus op AI in het oog van de storm die vandaag elke sector raakt. De jury bekroont een bedrijf dat al tien jaar sterk bezig is en verwacht dat ze de komende jaren nog verder “gaan skyrocketen”, aldus één jurylid.

Andere genomineerden: Afelio, Davinsi Labs, In the Pocket en The Cronos Group

Data Center Services Company of the Year LCL

LCL is een naam als een klok in België en die klok levert ook uitstekend werk op elk vlak. Tegelijk zet het bedrijf sterk in op de ESG-doelstellingen en communiceert het duidelijk over haar activiteiten. Het wint met vlag en wimpel van de hyperscalers van deze wereld.

Andere genomineerden: Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft, Atos

Customer Centric IT Company of the Year The Cronos Group

Volgens de jury zet het model van Cronos de klant centraal, net omdat de groep veel partijen telt die het mogelijk maken om intern naar een oplossing te zoeken. De nabijheid tot de klant en de structuur van clusters rond bepaalde onderwerpen, maakt Cronos zeer wendbaar en geeft het bedrijf een sterke focus op klanten. Al is er ook zeer veel lof voor Hexaware, dat nipt tweede werd.

Andere genomineerden: Hexaware Technologies, NRB, Tata Consultancy Services

Cybersecurity Company of the Year Eviden (Atos)

Eviden, de afgesplitste cybersecurity-afdeling van Atos, heeft de grootste cybersecurity footprint. De jury is enthousiast over de recovery service waarmee het bedrijf (samen met Dell) uw omgeving opnieuw herstelt. Tegelijk focust Eviden sterk op AI in producten met een uitstekend track record rond incidenten. “Ze tonen de weg voor andere spelers,” aldus een jurylid.

Andere genomineerden: Intigriti, AXS Guard, Fortinet, Orange Cyberdefense

Deep Tech Company of the Year imec

Europa wil tegen 2030 twintig procent van de wereldwijde chipproductie verzorgen, maar een groot deel van die chiptechnologie vindt haar oorsprong bij het Leuvense imec. Het bedrijf is een wereldspeler op verschillende innovatievlakken en weet letterlijk van Californië tot Japan indruk te maken. Geen bedrijf belichaamt ‘deep tech’ zo intens als imec.

Ander genomineerden: Materialise, ML6, Robovision, SAS

IT Services SMB of the Year EASI

De sympathie voor EASI is groot. Het bedrijf heeft een mooie organisatie om mensen te laten doorgroeien: zo komt niemand standaard binnen in een hogere functie, en is er een focus op werknemersparticipatie. Die cultuur was alvast een belangrijke reden voor de jury om hen deze award toe te kennen.

Andere genomineerden: AE, Devoteam, NSI IT Software & Services, Ordina

Enterprise Application Innovator of the Year Odoo

Odoo is van vele (zakelijke) markten thuis en weet als bedrijf al enkele jaren sterke groei neer te zetten. Het bedrijf heeft een bijzondere cultuur en dat is merkbaar in haar ontwikkelingen. Visma krijgt eveneens lof van de jury, maar bij de stemming werd er net iets vaker voor de Belgische speler gekozen.

Andere genomineerden: Hexaware Technologies, Microsoft, SAP, Visma

IT Services Company of the Year Tata Consultancy Services

“Hun capaciteit om teams te mobiliseren voor een klant, los van de omvang of de technologie die we zelf gebruiken is fenomenaal. Het is de eerste speler waarvan mijn specialisten zeggen dat ze ons dingen hebben bijgeleerd”, aldus een enthousiast jurylid aan wiens woorden we weinig kunnen toevoegen. Cegeka en Inetum-Realdomen krijgen een gedeelde tweede plaats.

Andere genomineerden: Delwaware, Cegeka, Inetum-Realdolmen, Proximus

IT Infrastructure & Cloud Innovator of the Year Google Cloud

De inleving, expertise en klantgerichtheid van Google Cloud is volgens de jury ongezien. Dat maakt dat er weinig discussie is over wie de beste cloudinnovator van het moment is. Proximus krijgt lof omwille van haar innovatie rond sovereign cloud, maar dat project gaat pas binnenkort van start.

Andere genomineerden: Cisco, Amazon Web Services, HPE, Kyndryl

IT Recruiting & Sourcing Company of the Year Talent-IT

Talent-IT wordt gezien als een jonge en dynamische recruiter met focus op diversiteit, mikkend op de nieuwe generatie. Dat maakt dat de jury hen afgetekend als de beste rekruteerder ziet. Ook Amon krijgt complimenten voor de manier waarop het bedrijf de noden van zijn klanten begrijpt in de zoektocht naar talent.

Andere genomineerden: Amon, Hays Technology, Orbid, Robert Half Technology

Digital Workspace Innovator of the Year Microsoft

Microsoft krijgt felicitaties van de jury voor hoe het AI verwerkt in haar producten, hoe een tool als Teams continu evolueert, en hoe het met haar samenwerking met OpenAI (ChatGPT) de concurrentie los voorbij steekt. Maar ook zaken als de low code/no code omgeving in Power BI en vele andere aspecten krijgen alleen maar lof. Het grootste punt van kritiek? “Mensen gebruiken vaak maar de helft van wat ze te bieden hebben”, aldus een jurylid.

Andere genomineerden: Dell Technologies, Fujitsu, Microsoft, The Cronos Group, Delaware