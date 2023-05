Luc Van den hove (imec) is ICT Personality of the Year 2023

Data News heeft Luc Van den hove, voorzitter en CEO van imec, benoemd tot ICT Personality of the Year 2023. Hij nam zijn trofee in ontvangst op de 24ste editie van de Data News Awards for Excellence, die donderdagavond werden uitgereikt tijdens een prestigieuze gala-avond. Met 1.300 gasten was het een van de grootste edities ooit.

De Data News Awards for Excellence bekronen jaarlijks bedrijven die zich met hun producten en diensten in de ICT-sector hebben onderscheiden. Een professionele jury bestaande uit IT-prominenten bepaalt welke bedrijven winnen. De redactie van Data News kiest de ICT Personality of the Year 2023.

Kristof Van Der Stadt, hoofdredacteur Data News: ‘De afgelopen jaren zagen we steeds meer Belgische bedrijven onder de genomineerden en winnaars en die trend wordt dit jaar bevestigd. Tien van de veertien winnaars zijn volledig Belgische ICT-bedrijven. En met Luc Van den hove schuiven we een ICT Personality of the Year naar voor die ons land op de kaart zet in de chipsector en in deep tech. Het is onder zijn leiding dat het onderzoeksinstituut imec verder door wist te groeien tot een organisatie met meer dan 5.000 medewerkers en een budget van meer dan 800 miljoen euro: een wereldspeler, en daar verdient Luc Van den hove alle lof voor.’