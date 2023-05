In beeld: Data News Awards 2023

Zo’n 1.300 gasten scheepten in paleis 7 van Brussels Expo in op zoek naar de onderwaterwereld van ‘Datatlantis’ en lieten zich zo onderdompelen in het thema van de Data News Awards for Excellence. Een beeldverslag van alweer een fantastische avond.

Maar liefst 10 van de 14 prijzen gingen dit jaar naar Belgische ICT-bedrijven. De hoofdprijs, de ICT Personality of the Year, is voor Luc Van den hove, voorzitter en CEO van het Belgische imec dat onder zijn leiding uitgroeide tot een wereldspeler in de chipsector. Dank aan alle aanwezigen, sponsors, partners en juryleden. Graag tot volgend jaar voor de 25ste editie.