Maak kans op een exclusieve virtuele ontmoeting met CIO of the Year An Swalens

Op dinsdag 19 december organiseert Data News een live Q&A-sessie met kersvers CIO of the Year An Swalens in het metaverse. Zo maak je kans om erbij te zijn.

Het CIO of the Year 2023-event gemist? Geen nood: op 19 december krijg je een herkansing in het metaverse. Op die dag organiseert Data News tussen 12 en 13 uur ’s middags een exclusieve metaverse-ervaring. 40 lezers krijgen de kans om erbij te zijn en An Swalens, CIO van de Nationale Bank van België, virtueel te ontmoeten. Vragen over haar IT-strategie, -projecten of ervaringen? Je krijgt ruim de kans om haar alle vragen te stellen.

Wil je er graag bij zijn op dinsdag 19 december tussen 12 en 13 uur?