She Goes ICT 2025: maak kennis met de finalistes én registreer nu om er op 6 februari bij te zijn

Wil je ontdekken hoe vrouwen het verschil maken in de wereld van technologie en innovatie? Ben jij klaar om jouw carrière naar een hoger niveau te tillen? Dan mag je het Data News-event She Goes ICT 2025 echt niet missen!

Waarom wachten? Dit is hét moment om jezelf te omringen met gelijkgestemden, begeesterd te raken door pioniers en nieuwe kansen te ontdekken. Schrijf je daarom vandaag nog in via www.shegoesict.be en verzeker je plek op dit onvergetelijke event op 6 februari, in Dilbeek. Voorafgaand aan de uitreiking van de awards staat er een inspirerende keynote op het programma van prof. dr. Kathleen Vangronsvelt (Organisational Behavior, HRM & Global Leadership Antwerp Management School).

Onze finalistes in de drie verschillende categorieën:



• Rising Tech Star of the Year: Jana Bruynsteen, Famke Desoete., Sophie Traen, Bo Vande Sompele en Daphné Vermeiren

• Leading ICT Lady of the Year: Jade Duys, Ilse Lemmens en Evelien Vanhooren

• Inclusive Tech Champion of the Year: Annlore Defossez, Sophie Delannoie en Rein Meirte (She/Her)