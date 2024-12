Vijf Vlaamse bedrijven op techbeurs CES in Las Vegas

Op de CES in het Amerikaanse Las Vegas, een van ‘s werelds grootste technologiebeurzen voor consumenten, plaatsen vijf Vlaamse bedrijven zich de komende editie in de kijker. Dat blijkt uit de deelnemerslijst op de website van het evenement, dat gehouden wordt van 7 tot en met 10 januari. De Waalse delegatie is zoals de voorbije jaren talrijker.

Elk jaar vindt in januari de Consumer Electronics Show plaats in Las Vegas. De vorige editie telde meer dan 4.300 exposanten en trok bijna 139.000 bezoekers.

Dit jaar zijn er onder de exposanten weer maar een handvol Vlaamse bedrijven. Naast het onderzoekscentrum Imec gaat het om Ivex (software voor zelfrijdende auto’s) en Segments.ai (een datatool met AI) uit Leuven. Ook het Antwerpse Moonbird (ademhalingstoestel) en het Mechelse Spectricity (miniatuurbeeldsensor) zijn opnieuw van de partij.

Belgian Beer Time

Waalse bedrijven zijn, net zoals in de afgelopen jaren, talrijker aanwezig in de stad in de Mojavewoestijn. In tegenstelling tot de Vlaamse en Brusselse exportagentschappen Flanders Investment & Trade (FIT) en hub.brussels investeert hun Waalse tegenhanger Awex wel nog in een groepsstand. Een twintigtal Waalse bedrijven uit talrijke sectoren exposeert dan ook op de CES, volgens Awex een record. Hub.brussels vergezelt wel zes Brusselse bedrijven die daar in de marge van de beurs zijn.

De CEO van beursorganisator CTA, Gary Shapiro, zal de Waalse stand officieel inhuldigen. Daar zullen verscheidene netwerkevenementen plaatsvinden, waaronder Belgian Beer Time.