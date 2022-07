Akin Tatar, Director Services Delivery IS bij STIB-MIVB, is door Solidaris aangetrokken als nieuwe CIO.

Na meer dan 4,5 jaar verantwoordelijkheid voor een team van 130 medewerkers bij STIB-MIVB als Director Services Delivery IS heeft Akin Tatar besloten om de Brusselse vervoersmaatschappij te verlaten. Hij trekt naar Solidaris, waar hij op 5 september start als CIO.

Solidaris is als Belgisch ziekenfonds al even bekend onder die naam in Wallonië. Op 1 januari 2022 werden vijf mutualiteiten aangesloten bij het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten nog ondergebracht onder de overkoepelende Solidaris-vlag. Vanaf vandaag, 1 juli, werken trouwens ook alle socialistische mutualiteiten in Vlaanderen samen onder de nieuwe naam Solidaris.

Akin Tatar kijkt met een warm gevoel terug op 4,5 jaar bij MIVB. 'De reden dat ik een nieuwe uitdaging gekozen heb is niet om weg te lopen van STIB-MIVB. Maar wel om mezelf een uitdaging te kunnen geven om mijn persoonlijke groei naar een hoger niveau te tillen', aldus Tatar. En dat wordt dus de job van CIO bij Solidaris. Akin Tatar start er op 5 september.

