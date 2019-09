De Belgische e-bike start-up Cowboy versterkt hun team met de aanwerving van Jeremy Le Van. Le Van is de mede-oprichter van Sunrise dat in 2015 aan Microsoft verkocht werd.

Kent u Jeremy Le Van nog? De Belg was in het verleden een belangrijke spil in de sterke uitbouw van Foursquare, en richtte mee de populaire kalenderapplicatie Sunrise op. In 2015 verkocht Le Van Sunrise aan Microsoft, waar hij in de drie jaren die volgden aan de slag was als Design Director.

Nu vervoegt hij dus de e-bike start-up Cowboy. Als vp product wordt hij er verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de software binnen het bedrijf. Cowboy werd opgericht in 2017 door Adrien Roose, Karim Slaoui en Tanguy Goretti en heeft tijdens hun Series A investeringsronde in de herfst van 2018 10 miljoen euro opgehaald bij internationale investeerders zoals Index Ventures, Tiger Global en Hardware Club. Vandaag verkoopt Cowboy hun elektrische fietsen niet alleen in België, maar ook al in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Er zijn ook plannen om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.