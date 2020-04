Brigitte Buyle - de voormalige CIO/CDO van Ethias - trekt naar Argenta. Sinds deze maand stuurt ze de IT-afdeling van de bank aan.

Brigitte Buyle wordt de nieuwe Chief Information Officer bij Argenta, zo bevestigt de bank aan Data News. Haar komst betekent meteen een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen het directiecomité. De aanstelling van Brigitte Buyle gebeurt wel onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Argenta was sinds het abrupte vertrek van CIO Geert Van Hove in juni vorig jaar al op zoek naar een opvolger. Opmerkelijk is dat het CEO Marc Lauwers zelf is die sindsdien de IT-operaties van de bank aanstuurde. De uitdaging voor Brigitte Buyle is overigens niet min: Argenta moet werk maken van een digitale inhaaloperatie. Al kan Buyle wel bogen op flink wat ervaring. In oktober 2016 werd ze nog door Ethias aangetrokken om er werk te maken van de digitale transformatie. Daarvoor werkte ze bij IBM Benelux onder meer vice president 'industries & business development' was, maar ook 2 jaar lang director 'systems & technologie'.

Begin dit jaar verliet Brigitte Buyle verzekeringsgroep Ethias. In februari maakte Ethias dan bekend dat ze opgevolgd wordt door Wilfried Neven die er de rol van Chief Digital Transformation Officer opneemt.

