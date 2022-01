Farmabedrijf UCB moet op zoek naar een nieuwe CIO: Herman De Prins verlaat binnen enkele maanden het bedrijf.

Twaalf jaar lang was Herman De Prins de Chief Information Officer bij UCB: een rol die hij met glans vervulde. In 2016 werd hij dan ook tot CIO of the Year uitgeroepen door Data News. Een jaar later kwam daar nog de erkenning European Digital Innovator of the Year door CIONET bij. Vorig jaar viel De Prins onrechtstreeks opnieuw in de prijzen met het 'COVID Moonshot' project: een samenwerking met Microsoft rond cloud en AI rond de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen tegen Covid-19.

'Ik ben blij, ik heb mooie dingen kunnen doen bij UCB', vertelt Herman De Prins aan Data News. 'Ik ga nu meer tijd nemen voor mezelf', klinkt het. Een opvolger is er nog niet. In mei staat de overdracht gepland. Wat de toekomst brengt voor De Prins is nog niet meteen duidelijk. 'Als ik geen professioneel wielrenner kan worden, wil ik wel af en toe mensen helpen', klinkt het met een kwinkslag, in zijn gekende aimabele toon. Ondanks die toon kon hij wel regelmatig scherp uit de hoek komen in panelgesprekken en debatten.

In een mededeling roemt UCB de verwezenlijkingen van Herman De Prins die sinds 2009 de digitale transformatie aanstuurde. 'Wat Herman kenmerkt, is zijn strategische visie, zijn passie om technologie in te zetten om de resultaten voor patiënten te verbeteren en zijn uitstekende vermogen om toptalent aan te trekken voor zijn organisatie. De lijst van prestaties van Herman is indrukwekkend', klinken de mooie woorden. Naast de samenwerking met Microsoft (cloud, AI, compute) noemt UCB ook het partnership met IBM Watson rond 'cognitive computing'.

