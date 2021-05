Colt Technology Services heeft Jaya Deshmukh aangesteld als Executive Vice President Strategy & Transformation. Zij zal rechtstreeks verslag uitbrengen aan Keri Gilder, de CEO van Colt.

In haar nieuwe functie zal Deshmukh leidinggeven aan het strategie- en transformatieteam van Colt om de langetermijnstrategie van het bedrijf te ontwikkelen en te implementeren. De aanstelling van Deshmukh volgt na de recentelijke aankondiging van de nieuwe driejarenstrategie van Colt. Deze heeft ten doel om het IQ Network van Colt verder te ontwikkelen door middel van innovatie en digitalisatie.

Deshmukh was hiervoor werkzaam als Head Strategy EMEA bij Google Cloud. Daarbij was zij verantwoordelijk voor het uitstippelen en beheren van de strategie van Google voor haar regio. Deshmukh bekleedde eerder functies bij Microsoft, PwC en Cognizant, waar ze verantwoordelijk was voor de implementatie van digitale oplossingen en het bespoedigen van de overstap naar de cloud.

'Ik ben verheugd dat Jaya tot ons managementteam toetreedt', zegt Keri Gilder, CEO van Colt. 'Haar recente ervaring op het gebied van digitale transformatie en cloud computing maakt haar tot de ideale persoon om leiding te geven aan dit nieuwe team binnen Colt.'

