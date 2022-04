Eric Van Bael is benoemd tot CEO bij XPOfleet en Mobilitypower: twee bedrijven die deel uitmaken van mobiliteitsspeler Autobinck.

Sinds 2021 zijn XPOfleet en Mobilitypower onderdeel van de Fleet Support Groep, die op zijn beurt een divisie is van Autobinck. Voor Autobinck - een familiebedrijf met 'automotive' in de brede zin van het woord in het DNA - is dat deel van een internationaal expansieplan. Precies daarom ook dat Eric Van Bael nu aangetrokken wordt als CEO van XPOfleet en Mobilitypower.

Eric Van Bael was jarenlang actief bij HP, onder meer als Managing Director van HP BeLux maar ook als commercieel verantwoordelijke voor de hele EMEA-regio. In 2017 stapte hij over van Hewlett Packard Enterprise naar MCS en later naar Spacewell waar hij in 2019 CEO werd. Nu kiest Eric Van Bael dus voor slimme mobiliteit. 'De wereld van mobiliteit verandert razendsnel. Denk aan de focus op duurzaamheid, elektrificatie van wagenparken en flexibilisering van multi-modale mobiliteitsoplossingen naar Mobility as a Service. Dit vergt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Ik kijk er enorm naar uit om onze klanten te kunnen ondersteunen bij deze innovatie & transitie', aldus Van Bael.

In een persbericht bedankt Eugène Krabbenborg, Managing Director Fleet Support, de oprichters Arnoud Oortwijk (ex-CIO) en Gert Vandersmissen (ex-CEO) die nu een stapje opzij zetten: 'Er staat dankzij hen nu een stevig fundament om met XPOfleet en Mobilitypower onze ambities te realiseren.'

Sinds 2021 zijn XPOfleet en Mobilitypower onderdeel van de Fleet Support Groep, die op zijn beurt een divisie is van Autobinck. Voor Autobinck - een familiebedrijf met 'automotive' in de brede zin van het woord in het DNA - is dat deel van een internationaal expansieplan. Precies daarom ook dat Eric Van Bael nu aangetrokken wordt als CEO van XPOfleet en Mobilitypower.Eric Van Bael was jarenlang actief bij HP, onder meer als Managing Director van HP BeLux maar ook als commercieel verantwoordelijke voor de hele EMEA-regio. In 2017 stapte hij over van Hewlett Packard Enterprise naar MCS en later naar Spacewell waar hij in 2019 CEO werd. Nu kiest Eric Van Bael dus voor slimme mobiliteit. 'De wereld van mobiliteit verandert razendsnel. Denk aan de focus op duurzaamheid, elektrificatie van wagenparken en flexibilisering van multi-modale mobiliteitsoplossingen naar Mobility as a Service. Dit vergt veel aanpassingsvermogen van bedrijven. Ik kijk er enorm naar uit om onze klanten te kunnen ondersteunen bij deze innovatie & transitie', aldus Van Bael.In een persbericht bedankt Eugène Krabbenborg, Managing Director Fleet Support, de oprichters Arnoud Oortwijk (ex-CIO) en Gert Vandersmissen (ex-CEO) die nu een stapje opzij zetten: 'Er staat dankzij hen nu een stevig fundament om met XPOfleet en Mobilitypower onze ambities te realiseren.'