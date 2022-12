Filip Michiels ruilt zijn COO-job bij Computerland in voor een nieuwe uitdaging bij een ander NRB-filiaal. Bij Zorgi start hij op 1 januari als Chief Product Officer.

Filip Michiels krijgt bij Zorgi de taak om een toekomstgericht en geïntegreerd productaanbod uit te bouwen om de gezondheidszorg verder te digitaliseren. Zorgi is in 2020 ontstaan door het samengaan van Infohos Solutions en Xperthis. Naast zijn verantwoordelijkheid over het overkoepelend product management wordt Filip Michiels vanaf 1 januari ook lid van het directiecomité.

"Ik kijk ernaar uit om deze nieuwe afdeling uit te bouwen en mij te verdiepen in de boeiende wereld van healthcare. Samenwerking met klanten en met collega's over de verschillende departementen wordt cruciaal. Ik vertrouw op de rijkheid van verschillende profielen en de sectorspecifieke en technische knowhow van iedereen met wie ik zal samenwerken om mij uit te dagen. En omgekeerd daag ik die mensen graag uit om met nieuwe ideeën te komen", licht Filip Michiels toe.

Filip Michiels is vandaag nog Chief Operating Officer bij Computerland. Eind oktober kondigde hij zijjn vertrek aan. Michiels gaf toen aan dat hij in goede verstandhouding vertrekt. Met de keuze voor Zorgi blijft Filip Michiels dus aan boord van de NRB-groep. Michiels was jarenlang CIO bij TUI en werd in 2019 door Data News verkozen tot CIO of the Year. Daarvoor werkte hij onder meer bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en Esteé Lauder.

