De voormalig CIO van TUI vertrekt eind dit jaar bij Computerland waar hij bijna twee jaar COO was. Het was een mismatch, maar de twee gaan in goede verstandhouding uit elkaar.

Michiels kwam begin 2021 aan boord bij NRB-dochter Computerland. Een kleine twee jaar later geeft hij zelf zijn ontslag, al blijft hij nog tot eind dit jaar actief. In een reactie aan Data News geeft hij zelf aan dat job hem minder goed lag.

'Ik wil meer ondernemend bezig zijn. De focus lag zeer fel op het technische, waar ik liever ook de zakelijke kant en de toepassingen van technologie meeneem.'

Een nieuwe job heeft Michiels nog niet, maar hij staat open voor een nieuwe rol, zowel aan klant- als leverancierszijde. 'Dat kan als CIO of CDO zijn met een verantwoordelijkheid die ook commercieel of operationeel is, maar het mag ook aan de leverancierskant zijn, rond een specifiek product en daar een business rond opbouwen.'

Michiels was jarenlang CIO bij TUI en werd in 2019 door Data News verkozen tot CIO of the Year. Daarvoor werkte hij onder meer bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en Esteé Lauder.

Zijn overstap naar een leverancier van IT-diensten was nieuw terrein voor hem. Hij erkent nu dat dat geen ideale match was, al is er ook geen conflict. Zo sluit hij niet uit dat hij mogelijk elders binnen de NRB-groep aan de slag gaat. 'Ik heb hier veel geleerd, zowel inhoudelijk als rond wat ik zelf graag wil doen en dat is een business rond mij hebben waar ik met business processen een bedrijf kan ondersteunen.'

Michiels kwam begin 2021 aan boord bij NRB-dochter Computerland. Een kleine twee jaar later geeft hij zelf zijn ontslag, al blijft hij nog tot eind dit jaar actief. In een reactie aan Data News geeft hij zelf aan dat job hem minder goed lag.'Ik wil meer ondernemend bezig zijn. De focus lag zeer fel op het technische, waar ik liever ook de zakelijke kant en de toepassingen van technologie meeneem.'Een nieuwe job heeft Michiels nog niet, maar hij staat open voor een nieuwe rol, zowel aan klant- als leverancierszijde. 'Dat kan als CIO of CDO zijn met een verantwoordelijkheid die ook commercieel of operationeel is, maar het mag ook aan de leverancierskant zijn, rond een specifiek product en daar een business rond opbouwen.'Michiels was jarenlang CIO bij TUI en werd in 2019 door Data News verkozen tot CIO of the Year. Daarvoor werkte hij onder meer bij Gateway, Lanxess, HDP-Arista en Esteé Lauder.Zijn overstap naar een leverancier van IT-diensten was nieuw terrein voor hem. Hij erkent nu dat dat geen ideale match was, al is er ook geen conflict. Zo sluit hij niet uit dat hij mogelijk elders binnen de NRB-groep aan de slag gaat. 'Ik heb hier veel geleerd, zowel inhoudelijk als rond wat ik zelf graag wil doen en dat is een business rond mij hebben waar ik met business processen een bedrijf kan ondersteunen.'