Isabel Van Mele, momenteel nog Chief Data Officer bij ING België en Nederland, wordt vanaf 1 september 2021 Chief Information Officer en Algemeen Directeur ICT bij KBC Groep. Ze volgt daar Rudi Peeters op.

Enkele maanden nadat Rudi Peeters zijn vertrek als CIO aankondigde, is KBC Groep klaar met de zoektocht naar een opvolger. Isabel Van Mele wordt vanaf 1 september de nieuwe CIO en Algemeen Directeur ICT, zo laat KBC Group weten in een persbericht. Ze zal daarbij rechtstreeks rapporteren aan Erik Luts, Chief Innovation Officer en lid van het directiecomité van KBC Groep.

Momenteel is Isabel Van Mele nog Chief Data Officer bij ING België en ING Nederland; een job die ze al sinds 2018 uitvoert en waarbij ze leiding geeft aan 300 medewerkers in Brussel, Amsterdam en Boekarest. Daarvoor werkte ze anderhalf jaar bij De Persgroep - het huidige DPG Media - als ICT Director Projects & Development. Nog daarvoor deed ze bijna tien jaar ervaring op bij IBM. Haar carrière in IT en telecom startte ze echter in 2003 bij KPN Orange (Base), waar ze belandde via een Europees onderzoeksproject dat ze leidde. Isabel Van Mele behaalde een Master Natuurkunde aan de universiteit van Gent en een Master Biomedische ingenieurstechnieken aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Bij haar overstap in 2004 naar IBM Global Business Service was ze trouwens nog de eerste vrouw die Executive Architect Manager in de Benelux werd. Vorig jaar werd ze ook nog opgenomen in de selectie van Inspiring Fifty Belgium. Naar aanleiding daarvan gaf Isabel Van Mele nog een uitgebreid interview aan onze collega's van Trends. 'Ik heb nooit last gehad van het glazen plafond. Ik ben altijd beoordeeld geweest op mijn kennis en kunde, niet op het feit dat ik een vrouw ben', zo vertelt ze.

