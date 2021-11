Kristof Caekebeke is bij TUI aangesteld tot CIO. Hij vervangt er Filip Michiels, maar de functie wordt wel wat anders ingevuld.

Kristof Caekebeke werd door ex-CIO Filip Michiels aangetrokken om de overstap van Ikea - waar Caekebeke net aan een nieuw avontuur begonnen was - naar TUI te maken en er mee de digitale transformatie te helpen realiseren, anvankelijk als Director Software Delivery. Filip Michiels kondigde begin februari aan dat hij de CIO-job bij TUI inruilde voor de job van COO bij de IT-dienstverlener Computerland, deel van NRB.

Rond dat tijdstip werd Kristof Caekebeke Director of Technology bij TUI waar hij sinds vorige maand CIO is. "Ik vervang inderdaad Filip Michiels, maar momenteel ben ik ook verantwoordelijk voor de Product- en Customer-domeinen binnen de TUI-groep. Binnen Product bouwen we producten op basis van de componenten die de sourcing services ons aanbieden. In het Customer-domein zijn we verantwoordelijk voor crm, customer experience en ook de klachtenafhandeling", vertelt Caekebeke aan Data News.

Caekebeke heeft trouwens wel flink wat ervaring in de reissector. Eerder werkte hij 16 jaar voor Thomas Cook waarvan de laatste 6 jaar als Head of Omnichannel. Daarbij was hij dus verantwoordelijk voor alle contactpunten tussen Thomas Cook en de klant. "Dit was een functie voor de hele groep en mijn team zat over heel Europa en zelfs daarbuiten verspreid. Ik werkte toen ook halftijds in Londen. Bizar genoeg leid ik nu opnieuw een soortgelijk team dat over dezelfde landen als Thomas Cook verspreid is."

De grootste uitdaging voor de nieuwe CIO is dat TUI een bedrijf in transformatie is dat omschakelt van een meer lokale organisatie naar een globale organisatie, en dat in combinatie met de moeilijke periode waar het bedrijf en bij uitbreiding de reissector doorgaat.

Kristof Caekebeke © DN

Kristof Caekebeke werd door ex-CIO Filip Michiels aangetrokken om de overstap van Ikea - waar Caekebeke net aan een nieuw avontuur begonnen was - naar TUI te maken en er mee de digitale transformatie te helpen realiseren, anvankelijk als Director Software Delivery. Filip Michiels kondigde begin februari aan dat hij de CIO-job bij TUI inruilde voor de job van COO bij de IT-dienstverlener Computerland, deel van NRB.Rond dat tijdstip werd Kristof Caekebeke Director of Technology bij TUI waar hij sinds vorige maand CIO is. "Ik vervang inderdaad Filip Michiels, maar momenteel ben ik ook verantwoordelijk voor de Product- en Customer-domeinen binnen de TUI-groep. Binnen Product bouwen we producten op basis van de componenten die de sourcing services ons aanbieden. In het Customer-domein zijn we verantwoordelijk voor crm, customer experience en ook de klachtenafhandeling", vertelt Caekebeke aan Data News.Caekebeke heeft trouwens wel flink wat ervaring in de reissector. Eerder werkte hij 16 jaar voor Thomas Cook waarvan de laatste 6 jaar als Head of Omnichannel. Daarbij was hij dus verantwoordelijk voor alle contactpunten tussen Thomas Cook en de klant. "Dit was een functie voor de hele groep en mijn team zat over heel Europa en zelfs daarbuiten verspreid. Ik werkte toen ook halftijds in Londen. Bizar genoeg leid ik nu opnieuw een soortgelijk team dat over dezelfde landen als Thomas Cook verspreid is."De grootste uitdaging voor de nieuwe CIO is dat TUI een bedrijf in transformatie is dat omschakelt van een meer lokale organisatie naar een globale organisatie, en dat in combinatie met de moeilijke periode waar het bedrijf en bij uitbreiding de reissector doorgaat.