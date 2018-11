Marc Camus is nieuwe CIO van BNP Paribas Fortis

De nieuwe CIO bij BNP Paribas Fortis wordt Marc Camus, zo vernam Data News. Hij wordt ook lid van het executive committee, dat naast de 6 leden van het directiecomité bestaat uit afdelingshoofden van de business of ondersteunende diensten. Marc Camus is tot op vandaag Global Head of CIB ITO Payments & Cash Management bij BNP Paribas Group.

Hij zal nu de komende weken stap voor stap zijn nieuwe taken overnemen van ex-CIO Sonja Noben en daarbij rapporteren aan COO Filip Dierckx. Het is de bedoeling dat Camus de huidige gekozen IT-strategie en agile-methodologie verder zet.

De 52-jarige Marc Camus is al sinds 1996 in dienst bij de bank in uiteenlopende rollen. Van 2007 tot 2009 was hij Head of Global Markets Operations, om nadien benoemd te worden tot Head of CIB IT & Operations Belgium. Drie jaar later nam hij de Europese verantwoordelijkheid op van CIB IT & Operations - weliswaar met uitzondering van BNP-thuisland Frankrijk. Sinds oktober 2014 is Marc Camus Head of CIB ITO Payments & Cash Management bij BNP Paribas.