Sonja Noben niet langer CIO bij BNP Paribas Fortis

Sonja Noben leidde sinds september 2016 de IT-afdeling van BNP Paribas Fortis. Ze werd toen aangetrokken om de digitale transformatie van de Belgische grootbank in goede banen te leiden: de functie die ze voordien ook al bij ING uitvoerde onder leiding van toenmalig Belgisch CIO Johan Kestens. Kestens stapte overigens amper twee maand geleden nog op bij ING.

In de komende dagen plant BNP Paribas Fortis een aankondiging rond de opvolger van Sonja Noben die ook lid was van het directiecomité. Dat directiecomité van BNP Paribas Fortis wil in ieder geval vasthouden aan de huidige IT-strategie en de gekozen agile-methodologie.

In 2016 werd Sonja Noben door Data News genomineerd als ICT Woman of the Year. Vorig jaar publiceerde Data News nog een uitgebreid interview met de topvrouw, dat u hier nog eens kan nalezen.