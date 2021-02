Marc Senterre is bij de Belgische multinational Lhoist aangesteld tot Vice President Global IT. Hij komt over van Prayon waar hij meer dan 5 jaar CIO was.

Lhoist is in 1889 opgericht in België en heeft de Waalse roots altijd behouden. De groep levert producten op basis van mineralen, kalk en dolomiet die het zelf wint en verwerkt. Bij Lhoist in België - met vestigingen in Hermalle, Marche-les-Dames, On-Jemelle en Merlemont - werken zo'n 765 mensen. Wereldwijd - in 25 landen van Europa over Azië tot Noord- en Latijns-Amerika - zijn er dat al meer dan 6.700.

Sinds begin deze maand is Marc Senterre er nu Vice President Global IT. Senterre kan prat gaan op meer dan 10 jaar leiderschap op C-niveau in IT, zowel met een lokale als globale focus. De afgelopen 5 jaar en 7 maanden was hij ICT-directeur bij Prayon, een wereldleider in fosfaatderivaten. In 2017 haalde hij trouwens een ICT Project of the Year erkenning binnen bij Data News met het project P15 Insight rond de digitale transformatie van het bedrijf.

