Martine Tempels, hoofd van de bedrijvenafdeling van Telenet, heeft beslist het bedrijf na 12 jaar te verlaten.

Martine Tempels wil een nieuwe stap in haar professionele loopbaan zetten en heeft beslist om dat buiten Telenet te gaan doen. Tempels laat nog niet in haar kaarten kijken hoe die toekomst er dan zal uitzien. 'Uiteraard blijf ik me wel inzetten voor STEM en CoderDojo Belgium', klinkt het.

Tempels bouwde CoderDojo in ons land uit nadat ze in 2012 door Data News uitgeroepen werd tot ICT Woman of the Year. Ze startte 12 jaar geleden bij Telenet en heeft de bedrijvenafdeling vorm gegeven en stelselmatig uitgebouwd. Onder haar leiding steeg de omzet van Telenet Business tot 550 miljoen euro, en dat met een ploeg van ondertussen meer dan 1.000 medewerkers. Onder haar impuls werd het B2B-dienstenaanbod voor de zakelijke markt uitgebreid, onder meer door de overnames van Hostbasket (hosting), C-Cure (cybersecurity) en BASE Business (mobile). De overname van Nextel in 2017 en latere integratie er van mag ze mee op haar conto schrijven.

Martine Tempels was 10 jaar lid van het Senior Leadership Team van Telenet. Een opvolger is er nog niet. Tempels blijft op post tot het einde van die zoektocht en zal ook voor de nodige transitie zorgen. 'Martine was in 2012 ICT Woman of the Year. Voor mij is zij dat nog altijd', reageert Telenet-CEO John Porter in een persbericht.

