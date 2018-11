Nog een WhatsApp-topman stapt op

Arora was de 'chief business officer' van WhatsApp. Hij werd in 2011 binnengehaald door WhatsApp-CEO Jan Koum.

In april stapte Koum op als directeur. Neeraj Arora werd genoemd als zijn mogelijke opvolger, maar dat werd uiteindelijk Chris Daniels. Die kondigde recent nog aan dat WhatsApp binnenkort advertenties gaat plaatsen.

Vorig jaar keerde Brian Acton, de medeoprichter van WhatsApp, ook al het bedrijf de rug toe. Koum en Acton vertrokken omdat ze het oneens waren met het privacybeleid en de toekomstplannen van moederbedrijf Facebook.

Of dat bij Arora ook meespeelt, is niet duidelijk. Op zijn Facebook-pagina laat hij weten dat hij weggaat omdat hij even rust wil nemen en wat meer tijd met zijn familie wil besteden.