Peter Vermeylen (ex-Cerba Healthcare) gaat de IT van de gespecialiseerde biotechleverancier Ardena Group aansturen. De ambitie van de groep is zeer groot, en dat weerspiegelt zich in het IT-departement.

Na 4,5 jaar trekt CIO Peter Vermeylen de deur van Cerba Healthcare achter zich dicht. Vanaf 17 augustus wordt hij CIO van Ardena Group. Het executive search bedrijf Amon stond in voor de selectie. Vermeylen blijft zo verder actief in de sector van de gezondheidszorg en biotech. Ardena is opgericht in 2017 vanuit het samengaan van Pharmavize en Crystallics. Het hoofdkwartier is nog steeds in Gent, maar met ook vestigingen in Nederland, Zweden en Letland.

Ardena is een zogenaamde CMDO - een Contract Development & Manufacturing Organization - voor de farmasector. Meer bepaald helpt Ardena haar klanten om hun waardevolle moleculen sneller tot in de ziekenhuizen te krijgen en op de markt te brengen, zodat patiënten sneller betere geneesmiddelen krijgen. Het bedrijf levert end-to-end diensten die gaan van de pure R&D rond medicijnen, klinische studies, rapportering tot verdere ontwikkeling van geneesmiddelen en uiteindelijk ook de productie, logistiek en ondersteuning.

'Keuze voor Belgisch groeibedrijf'

'Op 17 augustus start ik als CIO van de groep', vertelt Peter Vermeylen aan Data News: 'Ik kies bewust voor een Belgisch groeibedrijf waar ik bovendien deel mag uitmaken van het leadership team om zo de toekomst van het bedrijf verder uit te tekenen.' Ardena draaide vorig jaar een omzet van 42 miljoen euro met 320 werknemers: een jaar-op-jaar verdubbeling van de omzet. 'Maar de ambitie van de groep is groot. Op drie jaar tijd willen ze de inkomsten en het aantal mensen minstens verdubbelen via zowel organische groei als acquisities. Dat betekent dat er nood is aan een sterke IT om die ambities te ondersteunen', zegt Vermeylen.

De uitbouw van een sterke, internationale IT-organisatie wordt een duidelijke opdracht voor Vermeylen. 'Eerst en vooral is dat het integreren van alle overnames, het naar een hoger niveau tillen van de IT-services, het harmoniseren van processen, het implementeren van betere tools en applicaties', klinkt het. Momenteel heeft Ardena een relatief bescheiden IT-equipe. 'We starten zeker ook een oefening op om ofwel meer in huis te gaan uitbreiden, ofwel structurele IT-partners aan te trekken, of een combinatie daarvan', aldus nog Peter Vermeylen die sinds vorig jaar ook voorzitter is van CIOforum.

